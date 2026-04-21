Fête du vélo Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Fête du vélo

Dimanche 7 juin 2026 de 10h à 18h. Prado 1 (entre place Castellane et métro Périer) Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La Fête du Vélo célébrera une nouvelle fois la rue rendue aux piétons et aux cyclistes.

La Fête du Vélo 2026 se tiendra le dimanche 7 juin prochain, avec le soutien de la Ville de Marseille et de la métropole Aix-Marseille Provence.

Plus grand rassemblement cycliste de l’année à Marseille, la Fête du Vélo est un évènement gratuit, festif et revendicatif qui vise à redonner toute sa place à la petite reine au sein de l’espace public marseillais.

– Gratuit, car le vélo est accessible à tout le monde et vous offre une liberté comme nul autre pareil,

– Festif, car c’est la meilleure façon de vous voir enfourcher votre vélo, ne serait-ce qu’une fois

– Revendicatif, car notre association poursuit une mission d’intérêt général pour le bien de toutes et de tous

Venez découvrir ou re-découvrir un espace public apaisé et rêver à une transformation de la ville qui permettrait de donner plus de place aux enfants, aux personnes âgées, bref de permettre à chacune et chacun de profiter d’un espace public sans dangers et sans pollution (sonore ou olfactive).

Et si vous passiez au vélo pour vos trajets du quotidien ?

Nous vous proposons ainsi de venir faire la fête sur un tempo en trois temps, déjà bien connu des cyclistes marseillais·e·s



Les Convergences Dans un premier temps, nous vous invitons à faire de petits groupes pour vous rendre à la Fête du Vélo où que vous soyez, rassemblez-vous et acheminez-vous ensemble, cela permettra au moins aguerri de se sentir dans un cadre de confiance pour faire du vélo.



La grande Parade de Vélos Dans un deuxième temps, nous vous donnerons rendez-vous pour le départ d’une parade de vélos dans la ville, dans le respect du code de la route, et dans la grande tradition des parades à vélo de notre association.



Les animations sur le Prado

– Elodie Sanna avec son spectacle de vélo acrobatique

– Des animations scientifiques et artistiques avec le Vélo science (dans le cadre du Festival Explore. C’est un évènement festif et gratuit de culture scientifique organisé à Marseille par Aix Marseille Université et le CNRS, en partenariat avec l’Inserm)

– Village Vélos-cargo Intéressé par les vélos cargos ? Un espace pour échanger, exposer et essayer des vélos cargos.

– Village restauration Envie de casser la croute pendant la fête du vélo ? De multiples Food-bikes seront présents sur l’évènement .

Prado 1 (entre place Castellane et métro Périer) Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fête du Vélo will once again be celebrating the return of the street to pedestrians and cyclists.

L’événement Fête du vélo Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille