fete du velo, PUY SAINT MARTIN 26450, Puy-Saint-Martin
fete du velo, PUY SAINT MARTIN 26450, Puy-Saint-Martin vendredi 1 mai 2026.
fete du velo Vendredi 1 mai, 10h00 PUY SAINT MARTIN 26450 Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T10:00:00+02:00 – 2026-05-01T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-01T10:00:00+02:00 – 2026-05-01T16:00:00+02:00
PUY SAINT MARTIN 26450 puy saint martin place de la mairie 26450 Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
ballade, marché de l occases, atelier diagnostique ,parcours maniabilité ,repas partagé
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