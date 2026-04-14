fete du velo, PUY SAINT MARTIN 26450, Puy-Saint-Martin

fete du velo Vendredi 1 mai, 10h00 PUY SAINT MARTIN 26450 Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T10:00:00+02:00 – 2026-05-01T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T10:00:00+02:00 – 2026-05-01T16:00:00+02:00

PUY SAINT MARTIN 26450 puy saint martin place de la mairie 26450 Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

ballade, marché de l occases, atelier diagnostique ,parcours maniabilité ,repas partagé