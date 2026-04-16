Théâtre Musical Dame Quichotte Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin

Puy-Saint-Martin

Théâtre Musical Dame Quichotte

Parc Adèle Clément 120 Rue du lavoir Puy-Saint-Martin Drôme

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif conseillé 10€.

Tarif de soutien entre 11 et 15€.

Tarif solidaire entre 5 et 9€.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Danielle se lance dans un grand défi mettre en scène les aventures de Don Quichotte avec sa chorale. Mais la maladie d’Alzheimer la rattrape. Comment continuer à faire récit quand sa propre histoire s’échappe ?

Une épopée théâtrale et musicale.

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Parc Adèle Clément 120 Rue du lavoir Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 47 94 furtivesepopees@gmail.com

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English :

Danielle sets herself a great challenge: to stage the adventures of Don Quixote with her choir. But Alzheimer’s disease catches up with her. How can she continue to tell the story when her own history is slipping away?

A theatrical and musical epic.

L’événement Théâtre Musical Dame Quichotte Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-04-22 par Montélimar Tourisme Agglomération