Promenade à vélo Cyclo-découverte Place de la mairie Puy-Saint-Martin
Promenade à vélo Cyclo-découverte Place de la mairie Puy-Saint-Martin samedi 13 juin 2026.
Puy-Saint-Martin
Promenade à vélo Cyclo-découverte
Place de la mairie 1 Place de la mairie Puy-Saint-Martin Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Retrouvez un circuit d’une quarantaine de kms à vélo !
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Place de la mairie 1 Place de la mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 02 25 36 jean.luc.fargier@orange.fr
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English :
Discover a 40 km cycling circuit!
L’événement Promenade à vélo Cyclo-découverte Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-04-20 par Montélimar Tourisme Agglomération
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