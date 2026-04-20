Promenade à vélo Cyclo-découverte Place de la mairie Puy-Saint-Martin

Puy-Saint-Martin

Promenade à vélo Cyclo-découverte

Place de la mairie 1 Place de la mairie Puy-Saint-Martin Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Retrouvez un circuit d’une quarantaine de kms à vélo !

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Place de la mairie 1 Place de la mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 02 25 36 jean.luc.fargier@orange.fr

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English :

Discover a 40 km cycling circuit!

L’événement Promenade à vélo Cyclo-découverte Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-04-20 par Montélimar Tourisme Agglomération