Tournée des élèves Le bourgeois gentilhomme Salle Adèle Clément Puy-Saint-Martin
Tournée des élèves Le bourgeois gentilhomme Salle Adèle Clément Puy-Saint-Martin vendredi 12 juin 2026.
Puy-Saint-Martin
Tournée des élèves Le bourgeois gentilhomme
Salle Adèle Clément Place de la mairie Puy-Saint-Martin Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Le génial Molière avec ce Bourgeois Gentilhomme offre une occasion rêvée de croiser musique anciennes, théâtre et danse aux élèves de cycle 2 théâtre et aux musiciens du conservatoire.
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Salle Adèle Clément Place de la mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
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English :
Molière’s brilliant Bourgeois Gentilhomme is the perfect opportunity for students of cycle 2 theater and musicians from the Conservatoire to combine early music, theater and dance.
L’événement Tournée des élèves Le bourgeois gentilhomme Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-04-28 par Montélimar Tourisme Agglomération
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