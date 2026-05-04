Spectacle de l’Ecole de musique de Puy Saint Martin impasse Adele Clement Puy-Saint-Martin
Spectacle de l’Ecole de musique de Puy Saint Martin impasse Adele Clement Puy-Saint-Martin jeudi 18 juin 2026.
Puy-Saint-Martin
Spectacle de l’Ecole de musique de Puy Saint Martin
impasse Adele Clement Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Les élèves de l’école de musique de Puy Saint Martin propose leur concert de fin d’année.
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impasse Adele Clement Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 16 70 accueil@puysaintmartin.fr
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English :
Students from the Puy Saint Martin music school present their end-of-year concert.
L’événement Spectacle de l’Ecole de musique de Puy Saint Martin Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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