Spectacle de l’Ecole de musique de Puy Saint Martin impasse Adele Clement Puy-Saint-Martin

Puy-Saint-Martin

Spectacle de l’Ecole de musique de Puy Saint Martin

impasse Adele Clement Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Les élèves de l’école de musique de Puy Saint Martin propose leur concert de fin d’année.

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impasse Adele Clement Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 16 70 accueil@puysaintmartin.fr

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English :

Students from the Puy Saint Martin music school present their end-of-year concert.

L’événement Spectacle de l’Ecole de musique de Puy Saint Martin Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération