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Spectacle de l’Ecole de musique de Puy Saint Martin impasse Adele Clement Puy-Saint-Martin

Spectacle de l’Ecole de musique de Puy Saint Martin impasse Adele Clement Puy-Saint-Martin jeudi 18 juin 2026.

Lieu : impasse Adele Clement

Adresse : Parc Adèle Clément

Ville : 26450 Puy-Saint-Martin

Département : Drôme

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Puy-Saint-Martin

Spectacle de l’Ecole de musique de Puy Saint Martin

impasse Adele Clement Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Les élèves de l’école de musique de Puy Saint Martin propose leur concert de fin d’année.
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impasse Adele Clement Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 16 70  accueil@puysaintmartin.fr

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English :

Students from the Puy Saint Martin music school present their end-of-year concert.

L’événement Spectacle de l’Ecole de musique de Puy Saint Martin Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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