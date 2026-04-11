Itinérance[s] Spectacle participatif Prends-en de la graine ! Bibliothèque de Puy-Saint-Martin Puy-Saint-Martin
Itinérance[s] Spectacle participatif Prends-en de la graine ! Bibliothèque de Puy-Saint-Martin Puy-Saint-Martin samedi 23 mai 2026.
Puy-Saint-Martin
Itinérance[s] Spectacle participatif Prends-en de la graine !
Bibliothèque de Puy-Saint-Martin 2 place Chantecaille Puy-Saint-Martin Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Sur scène, il y a la Graineterie de Mots : une charrette avec de petits tiroirs patinés contenants des centaines de sachets de graines de mots. Les spectateurs s’installent, et le bonimenteur leur fait l’article.
Fous rires collectifs garantis !
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Bibliothèque de Puy-Saint-Martin 2 place Chantecaille Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 28 08
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English :
On stage is the Graineterie de Mots: a cart with small, weathered drawers containing hundreds of packets of word seeds. Audiences take their seats, and the storyteller tells them the story.
Collective laughter guaranteed!
L’événement Itinérance[s] Spectacle participatif Prends-en de la graine ! Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération