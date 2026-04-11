Itinérance[s] Spectacle participatif Prends-en de la graine ! Bibliothèque de Puy-Saint-Martin Puy-Saint-Martin

Puy-Saint-Martin

Itinérance[s] Spectacle participatif Prends-en de la graine !

Bibliothèque de Puy-Saint-Martin 2 place Chantecaille Puy-Saint-Martin Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Sur scène, il y a la Graineterie de Mots : une charrette avec de petits tiroirs patinés contenants des centaines de sachets de graines de mots. Les spectateurs s’installent, et le bonimenteur leur fait l’article.

Fous rires collectifs garantis !

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Bibliothèque de Puy-Saint-Martin 2 place Chantecaille Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 28 08

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English :

On stage is the Graineterie de Mots: a cart with small, weathered drawers containing hundreds of packets of word seeds. Audiences take their seats, and the storyteller tells them the story.

Collective laughter guaranteed!

L’événement Itinérance[s] Spectacle participatif Prends-en de la graine ! Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération