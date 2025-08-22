Haras de Saumelongue Puy-Saint-Martin Drôme

Haras de Saumelongue

Haras de Saumelongue 257 Route de Saou 26450 Puy-Saint-Martin Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Le Haras propose des randonnées et des stages d’équitation tout au long de l’année, ainsi que des promenades à cheval en juillet et août. Des spectacles sont également représentés au Haras tous les samedis de l’été avec l’association Equi-Baila.

+33 6 86 44 31 61

English : Haras de Saumelongue

The stud farm offers hiking and horse riding courses throughout the year. Shows are also presented at the Haras every Saturday of the summer in partnership with the Equi-Baila association.

Deutsch : Haras de Saumelongue

Das Haras bietet ganzjährige Wander- und Reitkurse an. Auch im Haras werden in Partnerschaft mit dem Verein Equi-Baila jeden Samstag im Sommer Shows gezeigt.

Italiano :

L’Haras offre cavalcate e corsi di equitazione durante tutto l’anno, oltre a passeggiate a cavallo in luglio e agosto. Ogni sabato d’estate, inoltre, l’associazione Equi-Baila organizza spettacoli a cavallo.

Español : Haras de Saumelongue

El Haras ofrece paseos y cursos de equitación durante todo el año, así como cabalgatas en julio y agosto. La asociación Equi-Baila también organiza espectáculos en el Haras todos los sábados de verano.

