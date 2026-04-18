Puy-Saint-Martin

Fête du Vélo

Place de la mairie Puy-Saint-Martin Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Nombreux stands, balade encadrées et commentées à 10 h et à 14 h.

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Place de la mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 02 25 36 jean.luc.fargier@orange.fr

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English :

Numerous stalls, guided tours at 10 am and 2 pm.

L’événement Fête du Vélo Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-04-18 par Montélimar Tourisme Agglomération