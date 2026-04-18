Fête du Vélo Puy-Saint-Martin
Fête du Vélo Puy-Saint-Martin vendredi 1 mai 2026.
Puy-Saint-Martin
Fête du Vélo
Place de la mairie Puy-Saint-Martin Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Nombreux stands, balade encadrées et commentées à 10 h et à 14 h.
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Place de la mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 02 25 36 jean.luc.fargier@orange.fr
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English :
Numerous stalls, guided tours at 10 am and 2 pm.
L’événement Fête du Vélo Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-04-18 par Montélimar Tourisme Agglomération
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