Fête du village de Cabanes (La Bastide l’Evêque) Le Bas Ségala
samedi 1 août 2026 · Le Bas Ségala
Informations pratiques
Le Bas Ségala
Fête du village de Cabanes (La Bastide l’Evêque)
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Le comité des fêtes de Cabanes vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle fête votive avec poulets à la broche et animation dansante. Cette soirée sera animée par l’orchestre Didier ROQUES. Réservations obligatoires.
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La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 44 99 35 88
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English :
The Cabanes Festival Committee invites you to its traditional village festival, featuring spit-roasted chicken and a dance party. The evening will be hosted by the Didier ROQUES band. Reservations are required.
L’événement Fête du village de Cabanes (La Bastide l’Evêque) Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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