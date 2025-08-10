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AGENDA · Le Bas Ségala

Fête du village de Cabanes (La Bastide l’Evêque) Le Bas Ségala

samedi 1 août 2026 · Le Bas Ségala

Fête du village de Cabanes (La Bastide l’Evêque) Le Bas Ségala

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Adresse
La Bastide l'Evêque
Ville
12200 Le Bas Ségala
Département
Aveyron
Tarif

Le Bas Ségala

Fête du village de Cabanes (La Bastide l’Evêque)

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Le comité des fêtes de Cabanes vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle fête votive avec poulets à la broche et animation dansante. Cette soirée sera animée par l’orchestre Didier ROQUES. Réservations obligatoires.
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La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 44 99 35 88 

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English :

The Cabanes Festival Committee invites you to its traditional village festival, featuring spit-roasted chicken and a dance party. The evening will be hosted by the Didier ROQUES band. Reservations are required.

L’événement Fête du village de Cabanes (La Bastide l’Evêque) Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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