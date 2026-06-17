Radepont

Fête du Village de Radepont

Rue de Fumechon Radepont Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

La fête du village les 4 et 5 juillet.

Samedi 4 16h les forains ouvrent la fête,

à 22h30 retraite auX flambeaux avant le feu d’artifice à 23h suivi d’un concert gratuit avec Red Trippers.

Dimanche 6h ouverture de la foire à tout, 10h30 messe à l’église avec la Fanfare de Radepont suivi de la pose de la gerbe au monument aux morts et terminant par le verre de l’amitié dans la salle des fêtes Jean SALMON-LEGAGNEUR.

M. le Maire et le Conseil municipal remercient les associations

Tout en Couleurs, La Fanfare de Radepont et Générations Radepont pour leur participation à la fête du village. .

Rue de Fumechon Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 86 99 40 51

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English : Fête du Village de Radepont

L’événement Fête du Village de Radepont Radepont a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Lyons Andelle