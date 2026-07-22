Fête du village de Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors
vendredi 7 août 2026 · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Vassieux-en-Vercors
Fête du village de Vassieux-en-Vercors
Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-09 02:00:00
Date(s) :
2026-08-07
La fête du village de Vassieux-en-Vercors revient pour un week-end festif avec foire artisanale, animations, concerts, manèges, démonstrations agricoles, feu d’artifice, concours de pétanque et bal populaire. Un rendez-vous convivial pour toute la famille
.
Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 67 69 22 assovazyviens@gmail.com
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English :
The Vassieux-en-Vercors village festival is back for a festive weekend featuring a craft fair, entertainment, concerts, carnival rides, agricultural demonstrations, fireworks, a pétanque tournament, and a community dance. A fun event for the whole family
L’événement Fête du village de Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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