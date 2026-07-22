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Fête du village de Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors

vendredi 7 août 2026 · Vassieux-en-Vercors

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
26420 Vassieux-en-Vercors
Département
Drôme
Tarif

Vassieux-en-Vercors

Fête du village de Vassieux-en-Vercors

Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-09 02:00:00

Date(s) :
2026-08-07

La fête du village de Vassieux-en-Vercors revient pour un week-end festif avec foire artisanale, animations, concerts, manèges, démonstrations agricoles, feu d’artifice, concours de pétanque et bal populaire. Un rendez-vous convivial pour toute la famille
  .

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 67 69 22  assovazyviens@gmail.com

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English :

The Vassieux-en-Vercors village festival is back for a festive weekend featuring a craft fair, entertainment, concerts, carnival rides, agricultural demonstrations, fireworks, a pétanque tournament, and a community dance. A fun event for the whole family

L’événement Fête du village de Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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