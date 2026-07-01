Fête en l’honneur de Thérèse Neveu Aubagne

Informations pratiques

Aubagne

Fête en l’honneur de Thérèse Neveu

Samedi 11 juillet 2026. Centre ville Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Thérèse Neveu est la mère du santon moderne . C’est elle qui fit cuire pour la 1ère fois des santons grâce à son frère Louis Sicard (Créateur de la cigale en céramique).

Journée festive Commémoration Thérèse Neveu. Défilé, danses provençales, repas et balèti pour les 80 ans de sa disparition.



Matin 1ère visite 9 h à 10 h Visite des lieux / 10 h à 10 h 30 Visite de l’Atelier (sur réservation)

2e visite 10 h 45 à 11 h 45 Visite des lieux / 11 h 45 à 12 h 15 Visite de l’Atelier (sur réservation).

Visite dans la ville des lieux importants pour Thérèse Neveu par Sylvie Neveu-Prigent, arrière-petite-fille.

Départ, place Pasteur (de l’horloge), début de la rue Rastègue, marché aux poissons, ancienne mairie (la 3e), four communal, Horloge

Rue Gachiou (lecture de passages du livre de Louis Neveu L’Argile vivante )

Porte Gachiou, rue du Château (lecture), Esplanade, Place de l’Église

Porte Saint Michel, chemin d’Entrecasteaux (lecture), dessins du château d’Aubagne réalisés par Sophie Rigaux.

Tour de Clastre (tableaux d’Albert Lopez, Théo Sicard et Légier. Dessins Sophie)

Chapelle des Pénitents blancs (aquarelles de Magdeleine Neveu)

Plaques de la rue Thérèse Neveu, photos de l’inauguration en 1966, lecture du poème d’Albert Lopez récité par Sylvie en 1966.

Montée de la Dîme, arrivée Atelier Thérèse Neveu.



Après-midi

17 h 30 18 h 30 défilé

Départ de l’Esplanade de gaulle

Défilé et arrivée cours Foch Présentation de danses.

Défilé vers la pointe du Cours Foch Présentation de danses.

Avec la participation des groupes provençaux Dansaire de Garlaban, Estello Aubanenco, L’Escolo de la Mar.

18 h 45 Grande Farandole menée par Baptiste Négrel.

19 h 15 Prise de parole.

19 h 30 à 20 h collation offerte Cours Foch.



Jeux d’enfants anciens proposés par les Dansaire de Garlaban.

20 h 21 h 30 Balèti animé par le groupe Oc’ Stanza. .

Centre ville Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Thérèse Neveu is the mother of the modern santon. She was the first to bake santons, thanks to her brother Louis Sicard (creator of the ceramic cicada).

L’événement Fête en l’honneur de Thérèse Neveu Aubagne a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile