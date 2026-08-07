Informations pratiques

Baccarat

Fête foraine

Place du Général Leclerc Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-10

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-10

Comme chaque année, la fête foraine sera présente sur la place du Général Leclerc où les auto-scooters, manèges enfantins, trampolines ainsi que les manèges à sensation seront au rendez-vous. C’est le moment de tester votre talent en tentant de gagner de superbes prix aux loteries, pinces, tirs et pêches variés. Les plus gourmands pourront se régaler grâce aux stands de nourriture qui proposeront une variété de délices sucrés et salés.

Renseignements auprès de la mairie au 03 83 76 35 35Tout public

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Place du Général Leclerc Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35

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English :

As it does every year, the carnival will be set up on Place du Général Leclerc, where go-karts, children’s rides, trampolines, and thrill rides will be on hand. It’s time to put your skills to the test as you try to win great prizes at the various raffles, claw machines, shooting galleries, and fishing games. Food lovers can treat themselves at the food stands, which will offer a variety of sweet and savory delicacies.

For more information, contact City Hall at 03 83 76 35 35

L’événement Fête foraine Baccarat a été mis à jour le 2026-08-03 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS