Le Souffle de Cristal 17ème édition Baccarat

Informations pratiques

Baccarat

Le Souffle de Cristal 17ème édition

Parc Michaut Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

L’équipe de l’Office Municipal des Sports de Baccarat organise au parc Michaut, la 17ème édition du Souffle de Cristal au profit de l’association Les Amis de Charles qui lutte contre la maladie de Charcot. Chaussez vos baskets et courrez ou marchez par solidarité selon votre niveau sportif Départ de la marche 9h, départ du 10 km à 10h15, départ du 5 km à 10h45, podiums des 10 km et 5 km, remise du challenge entreprises et assos, puis tirage au sort des lots à 11h30.

Restauration à 12h. Inscriptions des courses enfants et ados à13h15, début des courses enfants et ados à 14h et début du village du sport et des associations. Podiums des courses enfants et ados, challenge des écoles, puis tirage des lots à 16h30. Inscriptions en ligne sur Le SportifTout public

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Parc Michaut Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 03 25 64 oms.baccarat@orange.fr

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English :

The team at the Baccarat Municipal Sports Office is organizing the 17th edition of the “Souffle de Cristal” at Michaut Park to benefit the association “Les Amis de Charles,” which fights against Charcot’s disease. Put on your sneakers and run or walk in solidarity, depending on your fitness level: The walk starts at 9:00 a.m., the 10-km race starts at 10:15 a.m., and the 5-km race starts at 10:45 a.m. awards ceremonies for the 10 km and 5 km races, presentation of the corporate and nonprofit challenge, followed by a raffle at 11:30 a.m.

Food service at 12:00 p.m. Registration for children’s and teen races at 1:15 p.m., start of children’s and teen races at 2:00 p.m., and opening of the sports and community organizations village. Awards ceremonies for the children’s and teen races, the Schools Challenge, followed by a prize drawing at 4:30 p.m. Online registration on Le Sportif

L’événement Le Souffle de Cristal 17ème édition Baccarat a été mis à jour le 2026-07-30 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS