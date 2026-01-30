Fête foraine de la Saint-Pierre Pontarlier

Fête foraine de la Saint-Pierre

Place multi-activités Pourny Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 13:30:00

fin : 2026-07-05 01:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Ouvert le week-end et le mercredi de 13h30 à 1h00, et la semaine de 16 h à 23h.

Organisé par la ville de Pontarlier.

Fête Foraine de la Saint-Pierre du samedi 27 juin 2026 au dimanche 5 juillet 2026. Journée promotionnelle le mercredi 1er juillet 2026. .

Place multi-activités Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 50

English : Fête foraine de la Saint-Pierre

