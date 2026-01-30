Fête foraine de la Saint-Pierre Pontarlier
Fête foraine de la Saint-Pierre Pontarlier samedi 27 juin 2026.
Fête foraine de la Saint-Pierre
Place multi-activités Pourny Pontarlier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 13:30:00
fin : 2026-07-05 01:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Ouvert le week-end et le mercredi de 13h30 à 1h00, et la semaine de 16 h à 23h.
Organisé par la ville de Pontarlier.
Fête Foraine de la Saint-Pierre du samedi 27 juin 2026 au dimanche 5 juillet 2026. Journée promotionnelle le mercredi 1er juillet 2026. .
Place multi-activités Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête foraine de la Saint-Pierre
L’événement Fête foraine de la Saint-Pierre Pontarlier a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS