Informations pratiques

Istres

Fête foraine des fêtes d’Istres

Du jeudi 30 juillet au mardi 4 août 2026 de 14h à 0h. Esplanade Bernardin Laugier Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-08-04 00:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Fête foraine sur l’esplanade Bernardin Laugier près de l’étang de l’Olivier et de l’hôtel de ville d’Istres.Enfants

De nombreux manèges et attractions pour petits et grands !



Offre spéciale le mardi 4 août 1 ticket acheté = 1 ticket offert .

Esplanade Bernardin Laugier Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 50 00

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English :

Funfair on the esplanade Bernardin. Laugier near the Etang de l’Olivier and the Town Hall.

L’événement Fête foraine des fêtes d’Istres Istres a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme d’Istres