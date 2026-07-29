Fête foraine des fêtes d’Istres Istres
jeudi 30 juillet 2026 · Istres
Informations pratiques
Istres
Fête foraine des fêtes d’Istres
Du jeudi 30 juillet au mardi 4 août 2026 de 14h à 0h. Esplanade Bernardin Laugier Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-08-04 00:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Fête foraine sur l’esplanade Bernardin Laugier près de l’étang de l’Olivier et de l’hôtel de ville d’Istres.Enfants
De nombreux manèges et attractions pour petits et grands !
Offre spéciale le mardi 4 août 1 ticket acheté = 1 ticket offert .
Esplanade Bernardin Laugier Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 50 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Funfair on the esplanade Bernardin. Laugier near the Etang de l’Olivier and the Town Hall.
L’événement Fête foraine des fêtes d’Istres Istres a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme d’Istres
À voir aussi à Istres (Bouches-du-Rhône)
- Éco-balade Contempler le coucher de soleil Rives de l’étang de l’Olivier Istres 29 juillet 2026
- Spectacle équestre avec le Gonzalez Horse Show Espace festif le Palio Istres 31 juillet 2026
- Challenge Louis Berle Istres 31 juillet 2026
- Théâtre en plein air On kifff l’été Centre Historique Istres 31 juillet 2026
- Journée traditionnelle du Toro club Istréen Espace festif le Palio Istres 1 août 2026