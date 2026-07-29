Spectacle équestre avec le Gonzalez Horse Show Espace festif le Palio Istres
vendredi 31 juillet 2026 · Espace festif le Palio · Istres
Informations pratiques
Istres
Spectacle équestre avec le Gonzalez Horse Show
Vendredi 31 juillet 2026 Horaires de représentation de 20h30 à 22h30. Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Avec le Gonzalez Horse Show (Entressen) Jérémy et Sélyne Gonzalez présentent aux arènes du Palio un spectacle équestre unique
Plongez dans l’univers envoûtant du Gonzalez Horse Show, où grâce, puissance et complicité s’unissent pour offrir un spectacle inoubliable.
Ici, les chevaux sont les véritables artistes dorés, élégants, magnifiquement présentés, ils évoluent avec une douceur féline et une précision fascinante. .
Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr
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English :
With the Gonzalez Horse Show (Entressen), Jérémy and Sélyne Gonzalez are presenting a unique equestrian show at the Palio arena
L’événement Spectacle équestre avec le Gonzalez Horse Show Istres a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme d’Istres
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