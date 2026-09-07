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AGENDA · Anduze

Fête foraine, Plan de Brie, Anduze

dimanche 13 septembre 2026 · Plan de Brie · Anduze

Fête foraine, Plan de Brie, Anduze

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Plan de Brie
Adresse
Plan de Brie, 30140 Anduze
Ville
30140 Anduze
Département
Gard

Fête foraine 13 – 20 septembre Plan de Brie Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T16:30:00+02:00 – 2026-09-13T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

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Centre ville et parking du collège.

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