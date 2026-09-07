AGENDA · Anduze
Fête foraine, Plan de Brie, Anduze
dimanche 13 septembre 2026 · Plan de Brie · Anduze
Informations pratiques
Fête foraine 13 – 20 septembre Plan de Brie Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T16:30:00+02:00 – 2026-09-13T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00
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Centre ville et parking du collège.
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- L’opéra de quat’sous. Brecht/Weill, Espace Pélico – Salle Rohan, Anduze 19 septembre 2026
- Braderie des potiers, Plan de Brie, Anduze 20 septembre 2026