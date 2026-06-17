Saint-Dié-des-Vosges

Fête foraine

1 quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-07-19 23:59:00

Date(s) :

2026-07-10

Fête foraine avec manège à sensation, pêche aux canards et pleins d’autres stands !Tout public

0 .

1 quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 72 29 39 69 commerce@ville-saintdie.fr

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English :

A carnival with a thrill ride, duck fishing, and lots of other booths!

L’événement Fête foraine Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES