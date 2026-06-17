Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête foraine Saint-Dié-des-Vosges

Fête foraine Saint-Dié-des-Vosges vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : 1 quai Sadi-Carnot

Ville : 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Département : Vosges

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Dié-des-Vosges

Fête foraine

1 quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-19 23:59:00

Date(s) :
2026-07-10

Fête foraine avec manège à sensation, pêche aux canards et pleins d’autres stands !Tout public
0  .

1 quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 72 29 39 69  commerce@ville-saintdie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A carnival with a thrill ride, duck fishing, and lots of other booths!

L’événement Fête foraine Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES

À voir aussi à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges)