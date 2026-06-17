Fête foraine Saint-Dié-des-Vosges
Fête foraine Saint-Dié-des-Vosges vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Fête foraine
1 quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-19 23:59:00
Date(s) :
2026-07-10
Fête foraine avec manège à sensation, pêche aux canards et pleins d’autres stands !Tout public
0 .
1 quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 72 29 39 69 commerce@ville-saintdie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A carnival with a thrill ride, duck fishing, and lots of other booths!
L’événement Fête foraine Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES
À voir aussi à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges)
- La nef fête la musique ! Portes ouvertes et concerts La Nef Saint-Dié-des-Vosges 24 juin 2026
- Concert Pas si classique Saint-Dié-des-Vosges 27 juin 2026
- Feux de la Saint-Jean Saint-Dié-des-Vosges 27 juin 2026
- Duck race Saint-Dié-des-Vosges 28 juin 2026
- Apéro concert La Croche Pointée Pub London Tavern Saint-Dié-des-Vosges 28 juin 2026