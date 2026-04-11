Fête Giens 1900 Cour de la maison des associations Hyères

Hyères

Fête Giens 1900

Cour de la maison des associations Avenue du Clair de lune Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Rendez-vous au village de Giens pour une animation costumée de l’Association Giens 1900.

.

Cour de la maison des associations Avenue du Clair de lune Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 48 66 78 assogiens1900@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Giens 1900 exhibition

Join us in the village of Giens for a costume party organized by the Association Giens 1900.

L’événement Fête Giens 1900 Hyères a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Provence Méditerranée