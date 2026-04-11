Fête Giens 1900 Cour de la maison des associations Hyères
Fête Giens 1900 Cour de la maison des associations Hyères dimanche 7 juin 2026.
Hyères
Fête Giens 1900
Cour de la maison des associations Avenue du Clair de lune Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Rendez-vous au village de Giens pour une animation costumée de l’Association Giens 1900.
.
Cour de la maison des associations Avenue du Clair de lune Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 48 66 78 assogiens1900@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Giens 1900 exhibition
Join us in the village of Giens for a costume party organized by the Association Giens 1900.
L’événement Fête Giens 1900 Hyères a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
À voir aussi à Hyères (Var)
- Journée Européennes des Métiers d’Art à Hyères Montée Noailles Hyères 11 avril 2026
- Faveurs de Printemps Old Joy Film Médiathèque Saint-John Perse Hyères 11 avril 2026
- Faveurs de Printemps -Gaia Banfi Chanson Électronique Expérimentale Centre-ville Hyères 11 avril 2026
- Festival Pop & Folk Ye Vagabonds + Finnegan Tui Centre-ville Hyères 12 avril 2026
- DEMAIN JE ME MARIE ! CASINO PARTOUCHE DE HYERES LES PALMIERS Hyeres 12 avril 2026