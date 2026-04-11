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Fête Giens 1900 Cour de la maison des associations Hyères

Fête Giens 1900 Cour de la maison des associations Hyères dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Cour de la maison des associations

Adresse : Avenue du Clair de lune

Ville : 83400 Hyères

Département : Var

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Hyères

Fête Giens 1900

Cour de la maison des associations Avenue du Clair de lune Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Rendez-vous au village de Giens pour une animation costumée de l’Association Giens 1900.
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Cour de la maison des associations Avenue du Clair de lune Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 48 66 78  assogiens1900@gmail.com

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English : Giens 1900 exhibition

Join us in the village of Giens for a costume party organized by the Association Giens 1900.

L’événement Fête Giens 1900 Hyères a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

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