FÊTE JUIVE DE CHAVOUOT

19 place Pierre Sémard Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Visite immersive du judaïsme à l’occasion de Chavouot traditions, synagogue, mikvé, Torah et dégustation de vin casher.

Cette visite inédite vous offre une immersion dans l’univers du Judaïsme, au rythme de la fête juive de Chavouot (fête de la moisson). Vous découvrirez son histoire, ses traditions, la présentation de la table de fête, et les remarquables collections d’objets de culte. La visite de la synagogue, du mikvé (bain rituel) ainsi que la présentation des rouleaux de la Torah donneront un caractère exceptionnel à cette visite qui se terminera par une dégustation de vin casher et un partage de spécialités de fête.

Réservation obligatoire, pas de de billetterie sur place.

Cette visite est incluse dans notre offre City Card. Pour en bénéficier, réservez directement auprès de l’accueil, par téléphone ou dans nos Bureaux d’Information Touristique. .

19 place Pierre Sémard Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immersive tour of Judaism for Shavuot: traditions, synagogue, mikveh, Torah and kosher wine tasting.

L’événement FÊTE JUIVE DE CHAVOUOT Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34