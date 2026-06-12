FÊTE JUIVE DE SOUKKOT Béziers
FÊTE JUIVE DE SOUKKOT Béziers mercredi 30 septembre 2026.
Béziers
FÊTE JUIVE DE SOUKKOT
19 place Pierre Sémard Béziers Hérault
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
l’association de la mémoire juive de Béziers présente une autre tradition du judaïsme la Soukkot.
L’association de la mémoire juive biterroise garde toujours cette envie de partager et de faire connaître ses traditions. Tout cela en passant des œuvres d’arts, aux spécialités culinaires puis à l’aspect encore plus religieux et central une visite de la synagogue. .
19 place Pierre Sémard Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
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English : FÊTE JUIVE DE SOUKKOT
the Association de la Mémoire Juive de Béziers presents another Jewish tradition: Sukkot.
L’événement FÊTE JUIVE DE SOUKKOT Béziers a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34
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