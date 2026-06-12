Béziers

FÊTE JUIVE DE SOUKKOT

19 place Pierre Sémard Béziers Hérault

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

l’association de la mémoire juive de Béziers présente une autre tradition du judaïsme la Soukkot.

L’association de la mémoire juive biterroise garde toujours cette envie de partager et de faire connaître ses traditions. Tout cela en passant des œuvres d’arts, aux spécialités culinaires puis à l’aspect encore plus religieux et central une visite de la synagogue. .

19 place Pierre Sémard Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English : FÊTE JUIVE DE SOUKKOT

the Association de la Mémoire Juive de Béziers presents another Jewish tradition: Sukkot.

L’événement FÊTE JUIVE DE SOUKKOT Béziers a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34