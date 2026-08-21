Fête locale de Saint-Lys 2026, Place Nationale, Saint-Lys
jeudi 27 août 2026 · Place Nationale · Saint-Lys
Informations pratiques
Fête locale de Saint-Lys 2026 27 – 30 août Place Nationale Haute-Garonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-30T12:00:00+02:00 – 2026-08-30T23:59:00+02:00
Du jeudi 27 au dimanche 30 août, venez profiter des apéritifs concerts et des bals organisés par le Comité des fêtes tous les soirs sous la halle.
Ne manquez pas le feu d’artifice vendredi à 22h00 au stade de foot.
Fête foraine tous les soirs jusqu’à 2h.
Au programme
Jeudi 27 août
• 19h : Ouverture de la fête avec la remise des clefs de la Ville
• 19h30 : Apéritif concert offert par le Comité des fêtes
• 20h00 : Repas sous la Halle, animé par la banda éphémère de Saint Lys
Apportez votre assiette et couverts.
Réservation au Tabac Presse de Saint-Lys (Place Jean Moulin) ou en ligne sur HelloAsso : https://www.helloasso.com/…/even…/repas-fete-locale-2026réservation via helloasso)
• 22h00 : Soirée Neige avec Pro Night
Vendredi 28 août
• 18h30 : Apéritif concert
• 21h00 : Retraite aux flambeaux avec l’Entente Saint-Lysienne (départ de la halle)
• 22h00 : Feu d’artifice par storm artifices (stade de foot)
• 22h30 : Concert avec l’Orchestre Columbia
Samedi 29 août
• 14h30 : Concours de pétanque (boulodrome)
• 18h30 : Apéritif concert
• 21h30 : Concert avec l’orchestre No Name
Dimanche 30 août
• 12h : Dépôt de gerbe suivi d’un apéritif offert par la municipalité
et animé par l’Entente Saint-Lysienne (sous la Halle)
• 18h30 : Apéritif concert
• 21h30 : Concert avec l’orchestre Next
Tous les soirs buvette proposée du Comité des fêtes sous la Halle
Place Nationale 1 place nationale 31470 Saint-lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « evenements@saint-lys.fr »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/…/even…/repas-fete-locale-2026r%C3%A9servation »}]
Apéritifs concerts, bals, feu d’artifice et fête foraine.
Ville de Saint-Lys
À voir aussi à Saint-Lys (Haute-Garonne)
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MUSÉE SAINT-LYS RADIO MUSEE SAINT-LYS RADIO Saint-Lys 19 septembre 2026
- Visite guidée du musée Saint-Lys Radio, Musée Saint-Lys Radio – La voix de l’océan, Saint-Lys 19 septembre 2026
- Conférence : à la recherche du premier jeu vidéo !, Musée Saint-Lys Radio – La voix de l’océan, Saint-Lys 19 septembre 2026
- Visite guidée du moulin à vent, Moulin à vent de Bélard, Saint-Lys 19 septembre 2026
- Atelier : fabrication d’une borne d’arcade, FabDuLys, Saint-Lys 19 septembre 2026