Fête locale de Saint-Lys 2026, Place Nationale, Saint-Lys

Informations pratiques

Fête locale de Saint-Lys 2026 27 – 30 août Place Nationale Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-30T12:00:00+02:00 – 2026-08-30T23:59:00+02:00

Du jeudi 27 au dimanche 30 août, venez profiter des apéritifs concerts et des bals organisés par le Comité des fêtes tous les soirs sous la halle.

Ne manquez pas le feu d’artifice vendredi à 22h00 au stade de foot.

Fête foraine tous les soirs jusqu’à 2h.

Au programme

Jeudi 27 août

• 19h : Ouverture de la fête avec la remise des clefs de la Ville

• 19h30 : Apéritif concert offert par le Comité des fêtes

• 20h00 : Repas sous la Halle, animé par la banda éphémère de Saint Lys

Apportez votre assiette et couverts.

Réservation au Tabac Presse de Saint-Lys (Place Jean Moulin) ou en ligne sur HelloAsso : https://www.helloasso.com/…/even…/repas-fete-locale-2026réservation via helloasso)

• 22h00 : Soirée Neige avec Pro Night

Vendredi 28 août

• 18h30 : Apéritif concert

• 21h00 : Retraite aux flambeaux avec l’Entente Saint-Lysienne (départ de la halle)

• 22h00 : Feu d’artifice par storm artifices (stade de foot)

• 22h30 : Concert avec l’Orchestre Columbia

Samedi 29 août

• 14h30 : Concours de pétanque (boulodrome)

• 18h30 : Apéritif concert

• 21h30 : Concert avec l’orchestre No Name

Dimanche 30 août

• 12h : Dépôt de gerbe suivi d’un apéritif offert par la municipalité

et animé par l’Entente Saint-Lysienne (sous la Halle)

• 18h30 : Apéritif concert

• 21h30 : Concert avec l’orchestre Next

Tous les soirs buvette proposée du Comité des fêtes sous la Halle

Place Nationale 1 place nationale 31470 Saint-lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « evenements@saint-lys.fr »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/…/even…/repas-fete-locale-2026r%C3%A9servation »}]

Apéritifs concerts, bals, feu d’artifice et fête foraine.

Ville de Saint-Lys