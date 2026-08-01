Fête locale de Saint-Symphorien Saint-Symphorien
vendredi 21 août 2026 · Saint-Symphorien
Informations pratiques
Saint-Symphorien
Fête locale de Saint-Symphorien
Saint-Symphorien Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
VENDREDI Place de l’église
19h apéro tapas
20h repas
21h bal avec DJ Cédric
21h concours de belote au Cercle Ouvrier
SAMEDI
9h course d’orientation
12h repas chez O’Gemme
16h course cycliste
19h apéro tapas
20h repas en musique avec la banda Les Troubles Fêtes sur la place de l’église et repas au Cercle
21h blind test / karaoké / bal sur la place de l’église et concert au Cercle
DIMANCHE
10h cours de yoga
11h initiation au qi gong
12h repas au Cercle, animé par le groupe Mastella
14h30 concours de pétanque au boulodrome, à côté du stade
19h repas au Cercle Ouvrier
19h apéro tapas sur la Place de l’église
20h repas (sur réservation)
21h concert avec le groupe Aka
23h feu d’artifice
23h30 bal avec DJ Cédric
Tout le week-end bodega paroupiane et fête foraine. .
Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 07 35 32 festayresparoupians@gmail.com
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English : Fête locale de Saint-Symphorien
L’événement Fête locale de Saint-Symphorien Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-08-12 par La Gironde du Sud
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