Informations pratiques

Saint-Symphorien

Fête locale de Saint-Symphorien

Saint-Symphorien Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

VENDREDI Place de l’église

19h apéro tapas

20h repas

21h bal avec DJ Cédric

21h concours de belote au Cercle Ouvrier

SAMEDI

9h course d’orientation

12h repas chez O’Gemme

16h course cycliste

19h apéro tapas

20h repas en musique avec la banda Les Troubles Fêtes sur la place de l’église et repas au Cercle

21h blind test / karaoké / bal sur la place de l’église et concert au Cercle

DIMANCHE

10h cours de yoga

11h initiation au qi gong

12h repas au Cercle, animé par le groupe Mastella

14h30 concours de pétanque au boulodrome, à côté du stade

19h repas au Cercle Ouvrier

19h apéro tapas sur la Place de l’église

20h repas (sur réservation)

21h concert avec le groupe Aka

23h feu d’artifice

23h30 bal avec DJ Cédric

Tout le week-end bodega paroupiane et fête foraine. .

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 07 35 32 festayresparoupians@gmail.com

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English : Fête locale de Saint-Symphorien

L’événement Fête locale de Saint-Symphorien Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-08-12 par La Gironde du Sud