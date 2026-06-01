Fête médiévale au Château de l’Ebaupinay L’Ebaupinay Argentonnay
Fête médiévale au Château de l’Ebaupinay L’Ebaupinay Argentonnay samedi 20 juin 2026.
Argentonnay
Fête médiévale au Château de l’Ebaupinay
L’Ebaupinay Château de l’Ebaupinay Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Les 20 et 21 juin, le Château de l’Ébaupinay devient un véritable village médiéval vivant, avec plus de 60 reconstitueurs, 9 campements historiques, 25 artisans authentiques et des animations toute la journée. .
L’Ebaupinay Château de l’Ebaupinay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 08 01 62 contact@chateau-ebaupinay.fr
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English : Fête médiévale au Château de l’Ebaupinay
L’événement Fête médiévale au Château de l’Ebaupinay Argentonnay a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Bocage Bressuirais
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