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Fête médiévale au Château de l’Ebaupinay L’Ebaupinay Argentonnay

Fête médiévale au Château de l’Ebaupinay L’Ebaupinay Argentonnay

Fête médiévale au Château de l’Ebaupinay L’Ebaupinay Argentonnay samedi 20 juin 2026.

Lieu : L'Ebaupinay

Adresse : Château de l'Ebaupinay

Ville : 79150 Argentonnay

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Argentonnay

Fête médiévale au Château de l’Ebaupinay

L’Ebaupinay Château de l’Ebaupinay Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21

Les 20 et 21 juin, le Château de l’Ébaupinay devient un véritable village médiéval vivant, avec plus de 60 reconstitueurs, 9 campements historiques, 25 artisans authentiques et des animations toute la journée.   .

L’Ebaupinay Château de l’Ebaupinay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 08 01 62  contact@chateau-ebaupinay.fr

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English : Fête médiévale au Château de l’Ebaupinay

L’événement Fête médiévale au Château de l’Ebaupinay Argentonnay a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Bocage Bressuirais

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