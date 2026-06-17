Fête Médiévale au Château du Mazeau Peyrat-la-Nonière
Fête Médiévale au Château du Mazeau Peyrat-la-Nonière dimanche 26 juillet 2026.
Peyrat-la-Nonière
Fête Médiévale au Château du Mazeau
Château du Mazeau Peyrat-la-Nonière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Fête Médiévale au Château du Mazeau à Peyrat-la-Nonière
Marché d’artisans et de producteurs à partir de 10h00
Spectacle équestre
Repas animé à 12h00
Musique et danse médiévale
Théâtre
Feu d’artifice .
Château du Mazeau Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 38 67 27
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English : Fête Médiévale au Château du Mazeau
L’événement Fête Médiévale au Château du Mazeau Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-06-17 par Marche et Combraille en Aquitaine
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