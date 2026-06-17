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Fête Médiévale au Château du Mazeau Peyrat-la-Nonière

Fête Médiévale au Château du Mazeau Peyrat-la-Nonière

Fête Médiévale au Château du Mazeau Peyrat-la-Nonière dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Château du Mazeau

Ville : 23130 Peyrat-la-Nonière

Département : Creuse

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Peyrat-la-Nonière

Fête Médiévale au Château du Mazeau

Château du Mazeau Peyrat-la-Nonière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Fête Médiévale au Château du Mazeau à Peyrat-la-Nonière

Marché d’artisans et de producteurs à partir de 10h00
Spectacle équestre
Repas animé à 12h00
Musique et danse médiévale
Théâtre
Feu d’artifice   .

Château du Mazeau Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 38 67 27 

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English : Fête Médiévale au Château du Mazeau

L’événement Fête Médiévale au Château du Mazeau Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-06-17 par Marche et Combraille en Aquitaine

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