Peyrat-la-Nonière

OT Mobile Fête médiévale de Peyrat

Château du Mazeau Peyrat-la-Nonière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Cette année votre office de tourisme devient mobile et assurera ses missions de renseignement en tenant des accueils hors-les-murs !

On a hâte de vous retrouvez et de partager avec vous notre passion pour la Creuse (et aussi un peu l’Auvergne…) .

Château du Mazeau Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 17 13 tourisme@marcheetcombraille.fr

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English : OT Mobile Fête médiévale de Peyrat

L’événement OT Mobile Fête médiévale de Peyrat Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-06-02 par Marche et Combraille en Aquitaine