OT Mobile Fête médiévale de Peyrat Peyrat-la-Nonière
OT Mobile Fête médiévale de Peyrat Peyrat-la-Nonière dimanche 26 juillet 2026.
Peyrat-la-Nonière
OT Mobile Fête médiévale de Peyrat
Château du Mazeau Peyrat-la-Nonière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Cette année votre office de tourisme devient mobile et assurera ses missions de renseignement en tenant des accueils hors-les-murs !
On a hâte de vous retrouvez et de partager avec vous notre passion pour la Creuse (et aussi un peu l’Auvergne…) .
Château du Mazeau Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 17 13 tourisme@marcheetcombraille.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : OT Mobile Fête médiévale de Peyrat
L’événement OT Mobile Fête médiévale de Peyrat Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-06-02 par Marche et Combraille en Aquitaine
À voir aussi à Peyrat-la-Nonière (Creuse)
- Etang de Chaux Ouverture du site et de la saison de la pêche Peyrat-la-Nonière 27 juin 2026
- Etang de Chaux cH@ux les randos ! 3, 5, 8, 15 km Peyrat-la-Nonière 28 juin 2026
- Etang de Chaux Soirée Blind Test Peyrat-la-Nonière 4 juillet 2026
- Etang de Chaux Les critaux de Balto Peyrat-la-Nonière 9 juillet 2026
- Etang de Chaux Animations famille Peyrat-la-Nonière 11 juillet 2026