FÊTE MÉDIÉVALE aux vestiges du château Aubusson

FÊTE MÉDIÉVALE aux vestiges du château

Vestiges du Château Aubusson Creuse

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

2026-09-12

Au cœur des vestiges de l’un des plus remarquables château fort du massif central, pour cette 3ème édition, le comité des fêtes d’Aubusson vous invite à un voyage dans le temps .

10h à 18 h Marché médiéval Artisans et commerçants proposent des produits et savoir-faire d’antan, invitant à la flânerie et aux découvertes uniques.

10h et 14 h Visite guidée du Chapître Plongez dans l’histoire des vestiges du château avec des guides passionnés qui vous révéleront les secrets de ce lieu millénaire.

10h45 14h 16h30 La compagnie Historiae Vivae propose un voyage temporel du 13ème au 16ème siècle. Assistez à des combats réalistes et captivants… et initiez-vous !

11h30 15h 17h Spectacles équestres Nouveauté très attendue Laissez-vous émerveiller par la grâce et la puissance des chevaux et leurs cavaliers de la compagnie Vikinger.

– Repas et boissons du moyen-âge .

Vestiges du Château Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 32 07 05 aubussoncomitedesfetes@gmail.com

English : FÊTE MÉDIÉVALE aux vestiges du château

