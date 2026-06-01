Fête mondiale du jeu, Jardin Anglès, Draguignan

Fête mondiale du jeu Samedi 13 juin, 10h00 Jardin Anglès Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Une grande fête gratuite en plein air le samedi 13 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h au jardin Anglès.

Retrouvez des grands jeux en bois, jeux de société, mini kart, pêche aux canards, un espace pour les petits et des jeux de construction.

Jardin Anglès boulevard Georges Clemenceau, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Jardin situé à proximité du centre-ville avec bancs et bassin. Monument aux morts de la Guerre de 1914-1918.

Fête mondiale du jeu