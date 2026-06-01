Fête mondiale du jeu, Jardin Anglès, Draguignan
Fête mondiale du jeu, Jardin Anglès, Draguignan samedi 13 juin 2026.
Fête mondiale du jeu Samedi 13 juin, 10h00 Jardin Anglès Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Une grande fête gratuite en plein air le samedi 13 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h au jardin Anglès.
Retrouvez des grands jeux en bois, jeux de société, mini kart, pêche aux canards, un espace pour les petits et des jeux de construction.
Jardin Anglès boulevard Georges Clemenceau, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Jardin situé à proximité du centre-ville avec bancs et bassin. Monument aux morts de la Guerre de 1914-1918.
Fête mondiale du jeu
À voir aussi à Draguignan (Var)
- Forum du handicap et de la dépendance, Complexe Saint Exupéry, Draguignan 5 juin 2026
- Soirée italienne, Place du Marché, Draguignan 5 juin 2026
- CONCERT OREPA, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan 5 juin 2026
- Visite et atelier – Exposition l’été à la mode, Chapelle de l’Observance, Draguignan 6 juin 2026
- Escrime – Finale départementale du Var/ Loisir adulte, Salle Rodolphe Nasarre, Draguignan 6 juin 2026