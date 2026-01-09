Fête mondiale du jeu Bibliothèque Pierrelatte

Fête mondiale du jeu Bibliothèque Pierrelatte samedi 30 mai 2026.

Fête mondiale du jeu

Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Ambiance conviviale et festive garantie ! La bibliothèque municipale organise, avec les associations Ya’ka Gagner et Aventic, une
journée spéciale pour la Fête mondiale du jeu.
  .

Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58  bibliotheque@ville-pierrelatte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A friendly, festive atmosphere guaranteed! The municipal library, together with the Ya?ka Gagner and Aventic associations, is organizing a special
a special day for World Game Day.

L’événement Fête mondiale du jeu Pierrelatte a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence