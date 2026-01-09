Fête mondiale du jeu Bibliothèque Pierrelatte

Fête mondiale du jeu

Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte Drôme

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Ambiance conviviale et festive garantie ! La bibliothèque municipale organise, avec les associations Ya’ka Gagner et Aventic, une

journée spéciale pour la Fête mondiale du jeu.

Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr

English :

A friendly, festive atmosphere guaranteed! The municipal library, together with the Ya?ka Gagner and Aventic associations, is organizing a special

a special day for World Game Day.

