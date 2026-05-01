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Fête mondiale du jeu Seilhac

Fête mondiale du jeu Seilhac

Fête mondiale du jeu Seilhac mardi 26 mai 2026.

Adresse : 4 Avenue Jean Vinatier

Ville : 19700 Seilhac

Département : Corrèze

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Seilhac

Fête mondiale du jeu

4 Avenue Jean Vinatier Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-26

Vous retrouverez des jeux de société, jeux en bois, puzzles, accessibles sur les horaires d’ouverture de la médiqthèque   .

4 Avenue Jean Vinatier Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 98 41  mediatheque@ville-seilhac.com

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English : Fête mondiale du jeu

L’événement Fête mondiale du jeu Seilhac a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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