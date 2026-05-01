Seilhac

Fête mondiale du jeu

4 Avenue Jean Vinatier Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-26

Vous retrouverez des jeux de société, jeux en bois, puzzles, accessibles sur les horaires d’ouverture de la médiqthèque .

4 Avenue Jean Vinatier Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 98 41 mediatheque@ville-seilhac.com

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English : Fête mondiale du jeu

L’événement Fête mondiale du jeu Seilhac a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze