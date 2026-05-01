Fête mondiale du jeu Seilhac
Fête mondiale du jeu Seilhac mardi 26 mai 2026.
Seilhac
Fête mondiale du jeu
4 Avenue Jean Vinatier Seilhac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-26
Vous retrouverez des jeux de société, jeux en bois, puzzles, accessibles sur les horaires d’ouverture de la médiqthèque .
4 Avenue Jean Vinatier Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 98 41 mediatheque@ville-seilhac.com
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English : Fête mondiale du jeu
L’événement Fête mondiale du jeu Seilhac a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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