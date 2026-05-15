Médiathéque Atelier Massages Parents-enfants 4 avenue Jean Vinatier Seilhac
Médiathéque Atelier Massages Parents-enfants 4 avenue Jean Vinatier Seilhac mercredi 3 juin 2026.
Seilhac
Médiathéque Atelier Massages Parents-enfants
4 avenue Jean Vinatier 4 Avenue Jean Vinatier Seilhac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 10:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
A partir de 5 ans Venez participer à un moment de détente paret-enfant afin de découvrir des gestes simples de massage adaptés à l’enfant. tapis fourni par Julie, de la Source en Soi – .
4 avenue Jean Vinatier 4 Avenue Jean Vinatier Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 98 41 medietheque@ville-seihac.com
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English : Médiathéque Atelier Massages Parents-enfants
L’événement Médiathéque Atelier Massages Parents-enfants Seilhac a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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