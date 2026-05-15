Médiathéque Atelier Massages Parents-enfants 4 avenue Jean Vinatier Seilhac

Seilhac

Médiathéque Atelier Massages Parents-enfants

4 avenue Jean Vinatier 4 Avenue Jean Vinatier Seilhac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 10:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

A partir de 5 ans Venez participer à un moment de détente paret-enfant afin de découvrir des gestes simples de massage adaptés à l’enfant. tapis fourni par Julie, de la Source en Soi – .

4 avenue Jean Vinatier 4 Avenue Jean Vinatier Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 98 41 medietheque@ville-seihac.com

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English : Médiathéque Atelier Massages Parents-enfants

L’événement Médiathéque Atelier Massages Parents-enfants Seilhac a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze