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AGENDA · Sainte-Sigolène

Fête national du 14 juillet (concours pétanque,soirée guinguette, feu d’artifice) Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Sainte-Sigolène

lundi 13 juillet 2026 · Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) · Sainte-Sigolène

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Espace Jean Chalavon (salle polyvalente)
Adresse
Avenue de Marinéo
Ville
43600 Sainte-Sigolène
Département
Haute-Loire
Tarif

Sainte-Sigolène

Fête national du 14 juillet (concours pétanque,soirée guinguette, feu d’artifice)

Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 13:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :
2026-07-13

A l’occasion des festivités du 14 juillet, le Club des Jeunes organise un concours de pétanque l’après-midi, suivi d’une soirée guinguette et d’un feu d’artifice.
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Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 13 07 

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English :

To celebrate Bastille Day on July 14, the Youth Club is organizing a pétanque tournament in the afternoon, followed by an open-air dance party and a fireworks display.

L’événement Fête national du 14 juillet (concours pétanque,soirée guinguette, feu d’artifice) Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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