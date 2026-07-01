Fête national du 14 juillet (concours pétanque,soirée guinguette, feu d’artifice) Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Sainte-Sigolène
lundi 13 juillet 2026 · Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) · Sainte-Sigolène
Informations pratiques
Sainte-Sigolène
Fête national du 14 juillet (concours pétanque,soirée guinguette, feu d’artifice)
Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 13:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-13
A l’occasion des festivités du 14 juillet, le Club des Jeunes organise un concours de pétanque l’après-midi, suivi d’une soirée guinguette et d’un feu d’artifice.
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Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 13 07
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English :
To celebrate Bastille Day on July 14, the Youth Club is organizing a pétanque tournament in the afternoon, followed by an open-air dance party and a fireworks display.
L’événement Fête national du 14 juillet (concours pétanque,soirée guinguette, feu d’artifice) Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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