Spectacle très jeune public Un peu perdu par la Cie Contes en ombres Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène
mercredi 8 juillet 2026 · Médiathèque L'échappée belle · Sainte-Sigolène
Informations pratiques
Sainte-Sigolène
Spectacle très jeune public Un peu perdu par la Cie Contes en ombres
Médiathèque L’échappée belle 6 Rue de la Découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:45:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Le jour se lève sur la forêt et, alors que tous les animaux se réveillent, maman chouette et bébé chouette s’endorment. Mais bébé chouette est un peu étourdi et dans son sommeil, il tombe du nid
A partir de 2 ans inscription recommandée à la médiathèque
.
Médiathèque L’échappée belle 6 Rue de la Découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86 bibliotheque@sainte-sigolene.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The sun rises over the forest, and just as all the animals are waking up, Mom Owl and Baby Owl fall asleep. But Baby Owl is a little groggy, and in his sleep, he falls out of the nest.
For ages 2 and up. Registration recommended at the media center.
L’événement Spectacle très jeune public Un peu perdu par la Cie Contes en ombres Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
À voir aussi à Sainte-Sigolène (Haute-Loire)
- Ouverture du musée La Fabrique Musée de La Fabrique Sainte-Sigolène 8 juillet 2026
- Découverte-initiation à la Pêche au coup Sainte-Sigolène 10 juillet 2026
- Jeux avec la ludothèque Ricochet Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène 10 juillet 2026
- Festival Les Petits Baroudeurs Gorges de la Loire Vaubarlet Sainte-Sigolène 11 juillet 2026
- Fête national du 14 juillet (concours pétanque,soirée guinguette, feu d’artifice) Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Sainte-Sigolène 13 juillet 2026