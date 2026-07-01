Spectacle très jeune public Un peu perdu par la Cie Contes en ombres Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène

Informations pratiques

Sainte-Sigolène

Spectacle très jeune public Un peu perdu par la Cie Contes en ombres

Médiathèque L’échappée belle 6 Rue de la Découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:45:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Le jour se lève sur la forêt et, alors que tous les animaux se réveillent, maman chouette et bébé chouette s’endorment. Mais bébé chouette est un peu étourdi et dans son sommeil, il tombe du nid

A partir de 2 ans inscription recommandée à la médiathèque

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Médiathèque L’échappée belle 6 Rue de la Découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86 bibliotheque@sainte-sigolene.fr

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English :

The sun rises over the forest, and just as all the animals are waking up, Mom Owl and Baby Owl fall asleep. But Baby Owl is a little groggy, and in his sleep, he falls out of the nest.

For ages 2 and up. Registration recommended at the media center.

L’événement Spectacle très jeune public Un peu perdu par la Cie Contes en ombres Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron