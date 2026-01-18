Festival Les Petits Baroudeurs Gorges de la Loire Vaubarlet Sainte-Sigolène
Festival Les Petits Baroudeurs Gorges de la Loire Vaubarlet Sainte-Sigolène samedi 11 juillet 2026.
Vaubarlet Camping de Vaubarlet Camping Sites Et Paysages Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : 31 – 31 – EUR
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-13
2026-07-11
Commencer l’été par se la couler douce en famille !
Une parenthèse estivale pour vivre la grande aventure du Festival Les Petits Baroudeurs au bord de la Dunière dans le cadre idyllique du camping de Vaubarlet****.
+33 4 50 63 93 44 contact@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
English :
Start the summer by taking it easy with your family!
A summer break to experience the great adventure of the Festival Les Petits Baroudeurs on the banks of the Dunière in the idyllic setting of the Vaubarlet campsite****.
