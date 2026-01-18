Festival Les Petits Baroudeurs Gorges de la Loire Vaubarlet Sainte-Sigolène

Festival Les Petits Baroudeurs Gorges de la Loire

Vaubarlet Camping de Vaubarlet Camping Sites Et Paysages Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : 31 – 31 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-11

Commencer l’été par se la couler douce en famille !

Une parenthèse estivale pour vivre la grande aventure du Festival Les Petits Baroudeurs au bord de la Dunière dans le cadre idyllique du camping de Vaubarlet****.

Vaubarlet Camping de Vaubarlet Camping Sites Et Paysages Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 63 93 44 contact@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

English :

Start the summer by taking it easy with your family!

A summer break to experience the great adventure of the Festival Les Petits Baroudeurs on the banks of the Dunière in the idyllic setting of the Vaubarlet campsite****.

