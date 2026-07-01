Ouverture du musée La Fabrique Musée de La Fabrique Sainte-Sigolène

Informations pratiques

Sainte-Sigolène

Ouverture du musée La Fabrique

Musée de La Fabrique 6 rue des Riouzes Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Venez découvrir le métier de tisseurs ainsi que les débuts du plastique.

Vous verrez fonctionner les métiers à tisser et les soudeuses plastiques.

Vidéo projetée de 25 minutes retraçant l’évolution de Sainte-Sigolène et des communes voisines.

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Musée de La Fabrique 6 rue des Riouzes Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17

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English :

Come discover the craft of weaving and the early days of plastic.

You’ll see looms and plastic welding machines in action.

A 25-minute video presentation tracing the history of Sainte-Sigolène and its neighboring towns.

L’événement Ouverture du musée La Fabrique Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron