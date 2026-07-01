Informations pratiques

Aix-en-Provence

Fête Nationale à Aix-en-Provence Festivités du 14 juillet

Lundi 13 juillet de 18h à 1h. Cours Mirabeau et Grand Théâtre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 01:00:00

Date(s) :

2026-07-13

La fête nationale sera célébrée le lundi 13 juillet à Aix-en-Provence. Concerts, animations, bal populaire et feu d’artifice vous attendent pour célébrer la Fête nationale dans une ambiance festive et conviviale. Venez nombreux pour faire vibrer la ville.

Au programme



Concerts et bal Cours Mirabeau

● à 18h ouverture de la fan zone

● de 19h à 20h30 Warm up DJ

– 19h 19h50 bonpourvous

– 19h50 20h30 DAG

● de 21h à 22h15 Première partie du concert du Dalida institute

● de 22h30 à 23h Diffusion de la musique et feu d’artifice

● à 23h à 00h Deuxième partie du concert Dalida institute

● à 00h à 1h DJ set avec Leiven de l’association Minuit Cigale



Grand Théâtre de Provence Spectacle pyro-symphonique et laser

● à 20h30 Ouverture de la fan zone

● à 22h30 Spectacle pyrotechnique. .

Cours Mirabeau et Grand Théâtre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

National Day will be celebrated on Monday, July 13, in Aix-en-Provence. Concerts, entertainment, a community dance, and fireworks await you to celebrate National Day in a festive and friendly atmosphere. Come out in large numbers to bring the city to life.

L’événement Fête Nationale à Aix-en-Provence Festivités du 14 juillet Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence