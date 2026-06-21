Fête Nationale à Clamecy Divers lieux de rdv tout au long de la journée Clamecy
mardi 14 juillet 2026 · Divers lieux de rdv tout au long de la journée · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Fête Nationale à Clamecy
Divers lieux de rdv tout au long de la journée Dans la ville Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:45:00
fin : 2026-07-14 02:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Gratuit
9h45 Rassemblement place de la mairie
10h Défilé jusqu’à la place du Commandant Boidot par la Mirandole
10h15 Début de la cérémonie au monument aux morts (dépôt de gerbes et sonneries) puis défilé rue de la Gravière, pont de Bethléem (vers 10h45 dépôt de gerbe et sonnerie), rue Marié Davy, rue du Pont Châtelain, rue de la Monnaie, rue du Grand Marché, rue du Crôt Pinçon, La Colonne (vers 11h15 dépôts de gerbes et sonneries)
13h30-18h Grandes joutes sur l’eau entre le Pont de Bethléem et le Perthuis organisées par l’Association des Joutes Clamecycoises
22h30 Grand feu d’artifice à la Tambourinette et grand bal gratuit .
Divers lieux de rdv tout au long de la journée Dans la ville Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 50 70
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English : Fête Nationale à Clamecy
L’événement Fête Nationale à Clamecy Clamecy a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Clamecy Haut Nivernais
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