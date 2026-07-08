Fête Nationale à Léognan Rue de la Paix Léognan

mardi 14 juillet 2026 · Rue de la Paix · Léognan

Informations pratiques

Léognan

Fête Nationale à Léognan

Rue de la Paix Place du marché Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Marché artisanal

Structure gonflable

repas .

Rue de la Paix Place du marché Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 00 40

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English : Fête Nationale à Léognan

L’événement Fête Nationale à Léognan Léognan a été mis à jour le 2026-07-03 par Sud Bordeaux Tourisme