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Fête Nationale à Léognan Rue de la Paix Léognan

mardi 14 juillet 2026 · Rue de la Paix · Léognan

Fête Nationale à Léognan Rue de la Paix Léognan

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue de la Paix
Adresse
Place du marché
Ville
33850 Léognan
Département
Gironde
Tarif

Léognan

Fête Nationale à Léognan

Rue de la Paix Place du marché Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Marché artisanal
Structure gonflable
repas   .

Rue de la Paix Place du marché Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 00 40 

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English : Fête Nationale à Léognan

L’événement Fête Nationale à Léognan Léognan a été mis à jour le 2026-07-03 par Sud Bordeaux Tourisme

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