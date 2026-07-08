AGENDA · Léognan
Fête Nationale à Léognan Rue de la Paix Léognan
mardi 14 juillet 2026 · Rue de la Paix · Léognan
Informations pratiques
Léognan
Fête Nationale à Léognan
Rue de la Paix Place du marché Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Marché artisanal
Structure gonflable
repas .
Rue de la Paix Place du marché Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 00 40
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English : Fête Nationale à Léognan
L’événement Fête Nationale à Léognan Léognan a été mis à jour le 2026-07-03 par Sud Bordeaux Tourisme
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