Informations pratiques

Salins-les-Bains

Fête Nationale à Salins

Place des Prés Sainte-Marie Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13 02:00:00

Date(s) :

2026-07-13

La ville de Salins-les-Bains vous présente le programme de la fête Nationale

> 20h30 Cérémonie de commémoration avec remise de galons, place des Alliés

> 21h Défilé depuis la place des Alliés jusqu’à la place du Pardesus

> 21h30 à 22h30 Animation musicale avec Shakin’ Buddies, sur la place du Pardessus

> A la tombée de la nuit Feu d’artifice, visible depuis l’Allée Marcou

> 22h45 à 2h Soirée DJ avec DJ BWH animation .

Place des Prés Sainte-Marie Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 12 mairie@mairie-salinslesbains.fr

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English : Fête Nationale à Salins

L’événement Fête Nationale à Salins Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA