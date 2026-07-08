Fête Nationale à Salins Salins-les-Bains
lundi 13 juillet 2026 · Salins-les-Bains
Informations pratiques
Salins-les-Bains
Fête Nationale à Salins
Place des Prés Sainte-Marie Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:30:00
fin : 2026-07-13 02:00:00
Date(s) :
2026-07-13
La ville de Salins-les-Bains vous présente le programme de la fête Nationale
> 20h30 Cérémonie de commémoration avec remise de galons, place des Alliés
> 21h Défilé depuis la place des Alliés jusqu’à la place du Pardesus
> 21h30 à 22h30 Animation musicale avec Shakin’ Buddies, sur la place du Pardessus
> A la tombée de la nuit Feu d’artifice, visible depuis l’Allée Marcou
> 22h45 à 2h Soirée DJ avec DJ BWH animation .
Place des Prés Sainte-Marie Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 12 mairie@mairie-salinslesbains.fr
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English : Fête Nationale à Salins
L’événement Fête Nationale à Salins Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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