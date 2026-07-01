Informations pratiques

Vendôme

Fête nationale à Vendôme

Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Venez nombreux célébrer le 14 Juillet dans une ambiance chaleureuse et festive !

Fête nationale à Vendôme. À l’occasion de la Fête nationale, la ville vous invite à partager une journée festive et conviviale. Les célébrations débuteront à 11 h avec le défilé reliant le rond-point des Rochambeau au parvis Rochambeau. Dès 20 h, rendez-vous place Saint-Martin pour un grand bal populaire qui se prolongera jusqu’à 2 h du matin. À 23 h, laissez-vous émerveiller par le traditionnel feu d’artifice tiré depuis les Grands-Près, pour un final haut en couleurs. .

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 42 00

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English :

Come and celebrate the national holiday in Vendôme!

L’événement Fête nationale à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-07-04 par ADT41