Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – « L’été des 6 – 10 ans » : Découvrir le patrimoine en s’amusant à Vendôme 16 juillet – 25 août RV Cour du cloître de la Trinité Loir-et-Cher

5,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T14:30:00+02:00 – 2026-07-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-25T14:30:00+02:00 – 2026-08-25T16:00:00+02:00

S’amuser tout en découvrant le patrimoine de Vendôme. Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – « L’été des 6 – 10 ans » : Découvrir le patrimoine en s’amusant à Vendôme. Jeudi 16 juillet : Chasse aux masques ; mardi 21 juillet : Jardins et 5 sens ; mardi 28 juillet : Le Loir ; mardi 4 août : Chasse aux gargouilles ; mardi 11 août : Bâtisseurs de cathédrales ; mardi 18 août : Que du bleu ; mardi 25 août : Musique dans la Trinité. Une visite ludique du patrimoine accompagnée, selon le thème, d’un modelage en argile, d’un cyanotype, d’un masque, d’une carte épicée,… Pré inscriptions à l’Office de tourisme (limité à 10 jeunes).

RV Cour du cloître de la Trinité 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 77 05 07 »}]

S’amuser tout en découvrant le patrimoine de Vendôme. Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – « L’été des 6 – 10 ans » : Découvrir le patrimoine en s’amusant à Vendôme. Jeudi 16 juillet : Chasse aux masques Stages et ateliers