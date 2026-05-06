Préparez un CAP Maroquinerie en apprentissage !, Vendôme – Agence VENDOME, Vendôme
Préparez un CAP Maroquinerie en apprentissage !, Vendôme – Agence VENDOME, Vendôme mercredi 6 mai 2026.
Préparez un CAP Maroquinerie en apprentissage ! Mercredi 6 mai, 09h00 Vendôme – Agence VENDOME Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T09:00:00+02:00 – 2026-05-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T09:00:00+02:00 – 2026-05-06T12:00:00+02:00
Une réunion est organisée pour vous présenter la formation CAP Maroquinerie en apprentissage, à compter de la rentrée de septembre au Lycée Ampère de Vendôme. Les entreprises qui recrutent seront présentes pour vous informer sur les postes et vous rencontrer. Pré-requis pour entrer en apprentissage : -être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus, -sans limite d’âge pour les personnes reconnues travailleur handicapé. Prévoir plusieurs CV à jour pour postuler.
-Réunion d’informations, -Job dating à l’issue
Vendôme – Agence VENDOME 41100 Vendôme, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme Quartiers Sud Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Une réunion est organisée pour vous présenter la formation CAP Maroquinerie en apprentissage, à compter de la rentrée de septembre au Lycée Ampère de Vendôme. Les entreprises qui recrutent seront p [‘#TousMobilisés’ ‘Recrutement’
À voir aussi à Vendome (Loir-et-Cher)
- Heure du conte à Vendôme, MédiathèqueParc Ronsard, Vendôme 6 mai 2026
- VOS ALLOCATIONS : conseils, actualisation, paiement, on vous dit tout !, Vendôme – Agence VENDOME, Vendôme 6 mai 2026
- Exposition Bernard Thimonnier à Vendôme Vendôme 7 mai 2026
- Exposition « Bernard Thimonnier » à Vendôme, Chapelle Saint-Jacques, Vendôme 7 mai 2026
- Concert à Vendôme, Le Minotaure, Vendôme 8 mai 2026