Concert à Vendôme, Le Minotaure, Vendôme

Concert à Vendôme Vendredi 8 mai, 00h00 Le Minotaure Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T00:00:00+02:00 – 2026-05-08T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-08T00:00:00+02:00 – 2026-05-08T23:59:00+02:00

Moment musical au Minotaure… Concert à Vendôme. Concert de Printemps de L’Harmonie Municipale de Vendôme. Les billets seront à retirer à la billetterie du Minotaure à partir du mercredi 29 avril. Les places ne sont pas numérotées : le placement est libre et l’accès à la salle sera possible dès l’ouverture des portes à 16h. La billetterie est ouverte au public le lundi, mardi et jeudi de 13h à 17h30, ainsi que le mercredi et le vendredi de 9h à 17h30 en continu.

Le Minotaure 8 Rue César de Vendôme, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 00 »}]

Moment musical au Minotaure… Concert à Vendôme. Concert de Printemps de L’Harmonie Municipale de Vendôme. Les billets seront à retirer à la billetterie du Minotaure à partir du mercredi 29 avril. Le Concert