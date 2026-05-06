Exposition « Bernard Thimonnier » à Vendôme 7 mai – 21 juin Chapelle Saint-Jacques Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T15:00:00+02:00 – 2026-05-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Territoires Vendômois organise depuis 1998 des expositions d’art contemporain. Depuis 2023, la collectivité investit le manège Rochambeau et poursuivra cette dynamique en 2026. Exposition « Bernard Thimonnier » à Vendôme. Bernard Thimonnier travaille des matériaux délaissés — pierre de fer, terre, plomb, cire d’abeille — pour façonner des œuvres ancrées dans un paysage rural en mutation. Face à une agriculture qui transforme les sols, il érige des formes d’élévation, comme des repères protecteurs. Ses sculptures traduisent une quête de sens et de rééquilibre, au-delà des mots. À la manière évoquée par le poète Eugène Guillevic, elles captent l’essentiel avant qu’il ne disparaisse. Elles concentrent l’énergie, dilatent l’espace et prolongent le souffle immémorial de la terre. Vernissage jeudi 7 mai 2026

Chapelle Saint-Jacques 56 Rue du Change, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 06 »}]

Territoires Vendômois organise depuis 1998 des expositions d’art contemporain. Depuis 2023, la collectivité investit le manège Rochambeau et poursuivra cette dynamique en 2026. Exposition « Bernard Thi Exposition