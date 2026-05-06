Heure du conte à Vendôme, MédiathèqueParc Ronsard, Vendôme
Heure du conte à Vendôme, MédiathèqueParc Ronsard, Vendôme mercredi 6 mai 2026.
Heure du conte à Vendôme 6 – 27 mai MédiathèqueParc Ronsard Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T00:00:00+02:00 – 2026-05-06T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-27T00:00:00+02:00 – 2026-05-27T23:59:00+02:00
Moment de détente dans votre médiathèque. Heure du conte à Vendôme. Laissez vous conter de belles histoires à partir de 4 ans suivi d’un atelier créatif.
MédiathèqueParc Ronsard 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Moment de détente dans votre médiathèque. Heure du conte à Vendôme. Laissez vous conter de belles histoires à partir de 4 ans suivi d’un atelier créatif. Conférences soirées contes
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