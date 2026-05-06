Heure du conte à Vendôme, MédiathèqueParc Ronsard, Vendôme

Heure du conte à Vendôme 6 – 27 mai MédiathèqueParc Ronsard Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T00:00:00+02:00 – 2026-05-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-27T00:00:00+02:00 – 2026-05-27T23:59:00+02:00

Moment de détente dans votre médiathèque. Heure du conte à Vendôme. Laissez vous conter de belles histoires à partir de 4 ans suivi d’un atelier créatif.

MédiathèqueParc Ronsard 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Moment de détente dans votre médiathèque. Heure du conte à Vendôme. Laissez vous conter de belles histoires à partir de 4 ans suivi d’un atelier créatif. Conférences soirées contes