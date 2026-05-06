VOS ALLOCATIONS : conseils, actualisation, paiement, on vous dit tout !, Vendôme – Agence VENDOME, Vendôme
VOS ALLOCATIONS : conseils, actualisation, paiement, on vous dit tout !, Vendôme – Agence VENDOME, Vendôme mercredi 6 mai 2026.
VOS ALLOCATIONS : conseils, actualisation, paiement, on vous dit tout ! Mercredi 6 mai, 14h30 Vendôme – Agence VENDOME Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T15:15:00+02:00
Fin : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T15:15:00+02:00
Vous vous posez des questions sur vos allocations, l’actualisation ou la reprise d’emploi ? Cette réunion vous permet d’y voir clair, simplement et concrètement, sur vos démarches à France Travail. Nous aborderons ce que vous devez faire chaque mois en tant que chercheur d’emploi, comment vous actualiser, quoi déclarer en cas d’activité salariée ou non salariée, le principe du complément d’allocation lors d’une reprise d’activité, les conséquences d’une démission, le recalcul des droits après un
Vendôme – Agence VENDOME 41100 Vendôme, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme Quartiers Sud Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Vous vous posez des questions sur vos allocations, l’actualisation ou la reprise d’emploi ? Cette réunion vous permet d’y voir clair, simplement et concrètement, sur vos démarches à France Travail. [« S’informer »]
À voir aussi à Vendome (Loir-et-Cher)
- Heure du conte à Vendôme, MédiathèqueParc Ronsard, Vendôme 6 mai 2026
- Préparez un CAP Maroquinerie en apprentissage !, Vendôme – Agence VENDOME, Vendôme 6 mai 2026
- Exposition Bernard Thimonnier à Vendôme Vendôme 7 mai 2026
- Exposition « Bernard Thimonnier » à Vendôme, Chapelle Saint-Jacques, Vendôme 7 mai 2026
- Concert à Vendôme, Le Minotaure, Vendôme 8 mai 2026