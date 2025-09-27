Vendôme

NOUVEAUTE Visite ludique en famille Mission Balzac

47 Rue Poterie Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

2.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-08-12 11:45:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19

Visites découvertes Mission Balzac…

NOUVEAUTE Visite ludique en famille Mission Balzac. Accompagné d’un guide-conférencier, parviendrez-vous à aider Gustave Astruc, archiviste, à remettre de l’ordre dans les archives du lycée qui a accueilli le célèbre Honoré de Balzac au début du XIXᵉ siècle ? Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme. 2.5 .

47 Rue Poterie Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 77 05 07 accueilvendome@vendome-tourisme.fr

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Discovery tours Balzac Mission…

L’événement NOUVEAUTE Visite ludique en famille Mission Balzac Vendôme a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Vendome Territoires Vendomois