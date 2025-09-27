NOUVEAUTE Visite ludique en famille Mission Balzac Vendôme
NOUVEAUTE Visite ludique en famille Mission Balzac Vendôme mercredi 15 juillet 2026.
Vendôme
NOUVEAUTE Visite ludique en famille Mission Balzac
47 Rue Poterie Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
2.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-08-12 11:45:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19
Visites découvertes Mission Balzac…
NOUVEAUTE Visite ludique en famille Mission Balzac. Accompagné d’un guide-conférencier, parviendrez-vous à aider Gustave Astruc, archiviste, à remettre de l’ordre dans les archives du lycée qui a accueilli le célèbre Honoré de Balzac au début du XIXᵉ siècle ? Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme. 2.5 .
47 Rue Poterie Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 77 05 07 accueilvendome@vendome-tourisme.fr
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Discovery tours Balzac Mission…
L’événement NOUVEAUTE Visite ludique en famille Mission Balzac Vendôme a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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