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NOUVEAUTE Visite ludique en famille Mission Balzac Vendôme

NOUVEAUTE Visite ludique en famille Mission Balzac Vendôme

NOUVEAUTE Visite ludique en famille Mission Balzac Vendôme mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : 47 Rue Poterie

Ville : 41100 Vendôme

Département : Loir-et-Cher

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 2.5 2.5 2.5 Tarif enfant

Vendôme

NOUVEAUTE Visite ludique en famille Mission Balzac

47 Rue Poterie Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
2.5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-08-12 11:45:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19

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NOUVEAUTE Visite ludique en famille Mission Balzac. Accompagné d’un guide-conférencier, parviendrez-vous à aider Gustave Astruc, archiviste, à remettre de l’ordre dans les archives du lycée qui a accueilli le célèbre Honoré de Balzac au début du XIXᵉ siècle ? Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme. 2.5  .

47 Rue Poterie Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 77 05 07  accueilvendome@vendome-tourisme.fr

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L’événement NOUVEAUTE Visite ludique en famille Mission Balzac Vendôme a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Vendome Territoires Vendomois

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