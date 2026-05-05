Visites découvertes – Mission Balzac, Vendôme, Vendôme

Visites découvertes – Mission Balzac 15 juillet – 19 août Vendôme Loir-et-Cher

6,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T00:00:00+02:00 – 2026-07-15T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-19T00:00:00+02:00 – 2026-08-19T23:59:00+02:00

Visites découvertes : Mission Balzac… Visites ludiques en famille, en compagnie d’une guide : Mission Balzac ! Parviendrez vous à aider Gustave Astruc, archiviste, à remettre de l’ordre dans les archives du Lycée qui a accueilli le célèbre Honoré de Balzac au début du XIXe siècle ?

Vendôme 47 Rue Poterie, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 77 05 07 »}]

Visites découvertes : Mission Balzac… Visites ludiques en famille, en compagnie d’une guide : Mission Balzac ! Parviendrez vous à aider Gustave Astruc, archiviste, à remettre de l’ordre dans les arc Littérature